Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Taxi cae a barranco: una persona fallece y 3 resultan heridas en zona 25

  • Por Susana Manai
11 de septiembre de 2025, 11:05
Tras el accidente los socorristas reportan a una persona desaparecida. (Foto: Bomberos Municipales)

Tras el accidente los socorristas reportan a una persona desaparecida. (Foto: Bomberos Municipales)

El conductor del vehículo perdió el control y cayó al barranco de varios metros de profundidad. 

TE PUEDE INTERESAR: Explosión de pipa de gas deja 57 heridos en Ciudad de México 

Durante la mañana de este jueves 11 de septiembre se reportó un accidente en el kilómetro 13 de la ruta hacia la aldea Las Canoas, zona 25.  

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

Bomberos Municipales alertaron sobre un taxi que cayó por un barranco. Varias personas se encontraban dentro del vehículo al momento del accidente. 

Según la información preliminar, el conductor del vehículo perdió el control y se precipitó hasta la ladera de un barranco aproximadamente de 50 metros. 

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

Tres ocupantes fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios; dos presentan politraumatismos y uno se encuentra estable. 

Los heridos fueron identificados como:

  • Un menor de 15 años quien presentaba una herida en el tobillo y rodilla izquierda
  • Juan Francisco Puac Herrera de 21 años con golpes en la espalda y área lumbar
  • Marta Margarita Taqué de 60 años con una lesión en la pierna izquierda y cadera

Ante el reporte de una persona desaparecida, los socorristas realizaron un rastreo en el lugar. Aproximadamente 50 metros río a bajo fue localizado el cuerpo de una mujer identificada como Nora Leticia del Cid de 38 años, quien no presentaba golpes de consideración, según informaron los bomberos municipales. 

Tras el hallazgo se esperan a las autoridades del Ministerio Público (MP) para trasladar el cuerpo a la superficie y continuar con las diligencias que corresponden. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar