"Te ganaste Q10 mil", graban a estafador en plena llamada

Alertan sobre nuevas estafas telefónicas en las que indican que ha sido ganador de un premio de dinero y tiempo de saldo.

"¡Es un gusto y un placer saludarla. Le saludo por parte de Red Digital, la empresa de America Movil International. El motivo de la llamada es que en la empresa se llevó a cabo una sorteo a nivel nacional y departamental en el cual su número nos aparece como el ganador de 10 mil quetzales en efectivo y 1,500 minutos con tiempo de aire", así inicia la nueva estafa que se está realizando vía telefónica.

La llamada fue recibida por la usuaria de Twitter @Lic_delDiablo, quien publicó la grabación que realizó con el objeto de alertar a más personas y así evitar que sean objeto de una estafa.

La comunicación continuó, la mujer respondió con un tono de incredulidad, pero el joven con voz amable y convincente le dice: "Sé que se escucha que usted no cree y mi deber acá es informarle, no obligarle, pero este es un premio real y verídico en el cual no venimos a pedirle dinero ni nada a cambio".

Luego le asegura que son 21 ganadores del premio y que ha realizado otras llamadas y que la mayoría no le cree porque "muchas personas han tratado de falsificar premios" pero le insiste que el suyo es real y que no le pedirán dinero, pero más tarde le indica que el único requisito es que participe en un "corte comercial" de canales de televisión abierta, pero le advierte que no saldrá imagen, sino que sólo su voz.

#ALERTAESTAFA Me acaban de llamar de éste número para decirme que gané 10,000 y una recarga de 1,500 en saldo que me van a acreditar ahorita, tengo la llamada grabada la voy a publicar para que vean como envuelven a la gente para estafar pic.twitter.com/dzutAZ5NKX — Abogada del Diablo (@Lic_delDiablo) August 26, 2022

Tras convencer a su víctima inicia el proceso de estafa. La idea es sacar la mayor información posible, que luego le servirá para extorsionar a la víctima.

"¿A qué se dedica?", pregunta el estafador. "Estoy encargada de una tienda", responde la víctima.

El hombre necesita que sea más explícita y cuestiona: "¿Una tienda de qué?", a lo que la mujer responde: "Es como paca".

Pero el estafador busca más detalles: "¿Una venta de ropa americana" pregunta.

Tras la afirmación de la receptora de la llamada el hombre responde: "La felicito", pero busca más y quiere saber la edad.

La intención es que vaya a una tienda en donde vendan saldo y grabe un supuesto mensaje comprando, el cual será transmitido en televisión abierta, pero la realidad es que los estafadores únicamente quieren saber que su víctima ya cayó para pasar a un segundo nivel que implica llevarlos a una agencia para supuestamente realizar el cobro del dinero.

Sin embargo, en esta oportunidad la víctima fue más astuta y optó por llorar para decirle que no podía cobrar el premio porque no podía dejar su puesto de trabajo. El hombre se porta amable y hasta busca consolarla, pero al final ella le advierte que está enterada que se trata de una estafa y el hombre responde con una sonrisa.

Actualización: tiene WhatsApp, pasen a saludarlo 32242088 pic.twitter.com/y8l7F8z7iV — Abogada del Diablo (@Lic_delDiablo) August 26, 2022

Advierten del riesgo

De acuerdo con la Policía Nacional Civil, este tipo de estafas sirven para obtener datos personales de las personas con que después servirán a los estafadores para iniciar una extorsión.

Pero también a muchas personas se les pide su número de cuenta bancaria, fecha de nacimiento y otra información que solicitan los bancos como seguridad y luego estos datos son utilizados para realizar depósitos fraudulentos provenientes de extorsiones. La persona tiene que indicar día, hora y banco en el que realizará el retiro, luego que lo hace, personas estás afuera del banco esperando para recoger el dinero.

Recomendaciones

Expertos en seguridad recomiendan "nunca revelar datos personales" ni información financiera a ninguna persona, como el número de cuenta, DPI u otra.

Tampoco realice transferencias de dinero con tarjeta de débito o crédito aunque las personas insistan en que debe de hacerlo.

Y no haga clic en los enlaces que envíen por correo electrónico, pero lo más importante es poner la denuncia ante las autoridades correspondientes. En el caso de la PNC se tiene habilitada la línea 1518, mientras que el MP recibe las denuncias a través del 1574 o en su página web.

Escucha aquí el audio completo de la llamada: