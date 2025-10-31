Tecnología, diseño y eficiencia presentada por Elektra Guatemala

Elektra Guatemala, parte de Grupo Salinas Guatemala, presentó la nueva Línea Premium 2025 de Mabe, una colección de refrigeradoras y estufas que fusionan innovación, elegancia y durabilidad
La nueva línea se distingue por su diseño moderno con acabados en grafito, inox y black glass, además de una mayor eficiencia energética gracias a sistemas de refrigeración optimizados y materiales de alta durabilidad.
Estos modelos se conforman por los siguientes productos: Refrigeradora TOPMOUNT, Refrigeradora SIDE BY SIDE, y lavadoras de 22KG y 24KG de capacidad.
Por su parte, las estufas de 30 pulgadas integran seis quemadores, parrillas de hierro fundido, cubierta de acero inoxidable con tecnología TEON (que evita el amarilleamiento), y un horno con termocontrol y luz interior.