Tecnología, diseño y eficiencia presentada por Elektra Guatemala

  • Por Redacción comercial
31 de octubre de 2025, 08:03
(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Elektra Guatemala, parte de Grupo Salinas Guatemala, presentó la nueva Línea Premium 2025 de Mabe, una colección de refrigeradoras y estufas que fusionan innovación, elegancia y durabilidad

La nueva línea se distingue por su diseño moderno con acabados en grafito, inox y black glass, además de una mayor eficiencia energética gracias a sistemas de refrigeración optimizados y materiales de alta durabilidad.

En Elektra apostamos por la innovación y por marcas que brindan valor y confianza a nuestros clientes.
Mauricio Cruz
, director de la Categoría de Hogar de Elektra Guatemala.

Estos modelos se conforman por los siguientes productos: Refrigeradora TOPMOUNT, Refrigeradora SIDE BY SIDE, y lavadoras de 22KG y 24KG de capacidad.

Por su parte, las estufas de 30 pulgadas integran seis quemadores, parrillas de hierro fundido, cubierta de acero inoxidable con tecnología TEON (que evita el amarilleamiento), y un horno con termocontrol y luz interior.

