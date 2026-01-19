La televisión francesa difunde los primeros videos del robo en el Louvre

-

La televisión francesa mostró por primera vez imágenes del robo en el Louvre en octubre, grabadas por cámaras de videovigilancia, en las que se ve a dos de los ladrones extraer las joyas de las vitrinas.

En las grabaciones, difundidas el domingo por la noche por TF1 y France Télévisions, se distingue claramente a dos de los delincuentes: uno lleva un pasamontañas negro y un chaleco amarillo y el otro viste de negro y utiliza un casco de moto. Ambos se introducen en la galería de Apolo, donde se encontraban las joyas.

Las imágenes los muestran entrando en la sala por la ventana, a la que accedieron con un montacargas.

Uno de los dos hombres intenta romper el cristal de la vitrina donde está la diadema de la emperatriz Eugenia con una sierra radial. Termina de quebrar el vidrio a puñetazos.

Luego va a ayudar al otro individuo, que no consigue romper otra vitrina. Al final, lo logran y extraen rápidamente varias joyas.

La operación duró menos de cuatro minutos, ante la mirada de varios agentes que no saben cómo actuar. Uno de ellos levantó un pequeño poste, sin saber realmente qué hacer, según las imágenes de France Télévisions.

Los ladrones se llevaron ocho joyas de la Corona por un valor estimado de más de 100 millones de dólares.

