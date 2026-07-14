TELUS Digital abre convocatoria para financiar proyectos sociales

-

Poniendo a disposición 50 mil dólares para financiar proyectos sociales impulsados por organizaciones no gubernamentales y asociaciones sin fines de lucro en Guatemala, TELUS Digital anunció la apertura de la segunda convocatoria del 2026 del Fondo Impacto Comunitario.

Esta convocatoria estará abierta del 1 al 31 de julio de 2026 y representa la última oportunidad del año para que las organizaciones presenten iniciativas enfocadas en tecnología, educación, desarrollo comunitario y salud, con un financiamiento de hasta 10 mil dólares por proyecto.

“ Invitamos a todas las organizaciones que trabajan por transformar vidas a presentar sus proyectos en esta última convocatoria del año y seguir construyendo juntos un camino con mejores oportunidades para todos. ” Fiorella Amaya , gerente regional senior de Responsabilidad Social Corporativa de TELUS Digital Américas.

Durante sus 15 años de trayectoria en Guatemala, el Fondo Impacto Comunitario de TELUS Digital ha destinado más de 1.5 millones de dólares para apoyar proyectos sociales, beneficiando directamente a más de 66 mil 460 personas en 17 departamentos del país.

(Fotografía cortesía: TELUS)

La primera convocatoria de este año permitió apoyar iniciativas que ya están generando un impacto positivo en distintas comunidades del país. Entre los proyectos seleccionados se encuentran "Mamá y yo Saludable - Prevención de Desnutrición Crónica en los Primeros 1,000 Días de Vida", de la Asociación para el Desarrollo Indígena Maya; "Agua Limpia, Infancia Sana en Chichaj", de Fundación Puente; "Energía que conecta", de Fundación Trece Aguas; "ROMP Móvil", de Range of Motion Project; "Escuela Azul, Aprendizajes Sin Límites", de Visión Mundial Guatemala; y "Entrega de Bibliotecas Físicas para Aulas Rurales en Guatemala", de Global Learning Exchange Initiative (GLXi).

Las organizaciones interesadas podrán presentar sus propuestas del 1 al 31 de julio de 2026 a través del enlace del Fondo Impacto Comunitario GT. Para conocer las bases de participación y el proceso de postulación, puedes consultar los canales oficiales de TELUS Digital Guatemala o escribir a proyectosrse@telusdigital.com.