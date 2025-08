El tema "Yesterday" de Paul McCartney cumple 60 años

-

Paul McCartney reveló que la pérdida de su madre inspiró su más grande balada.

El cantautor británico, reconocido por formar parte de la banda de rock The Beatles, está de aniversario debido a que el día de hoy, pero en 1965, se publicó la que es considerada la mejor canción de su repertorio.

Se trata de Yesterday, un sencillo que Paul McCartney no interpreta en sus conciertos desde 2018, pero que tiene una historia y un trasfondo tan fascinante como desgarrador.

McCartney contó en The Beatles Anthology que el sencillo surgió en su cabeza mientras dormía en la casa de su entonces pareja, la actriz Jane Asher.

McCartney recuerda el origen de la canción. (Foto: X)

"Me desperté con una hermosa melodía en mi mente. Pensé, eso es genial, me pregunto qué será. Había un piano vertical a mi lado, a la derecha de la cama junto a la ventana. Me levanté de la cama, me senté al piano y comencé a tocarla", dijo Paul.

"Yesterday" está inspirada en la pérdida de su madre. (Foto: X)

Además, el artista reconoció que algunas partes del tema estuvieron inspiradas de forma inconsciente por el fallecimiento de su madre en 1956, cuando apenas tenía 14 años.