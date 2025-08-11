Versión Impresa
Dos temblores sorprenden a guatemaltecos la noche del domingo

  • Por Susana Manai
10 de agosto de 2025, 20:33
El primer sismo tuvo una magnitud de 4.2 según la aplicación de Insivumeh. (Foto ilustrativa: istock)

Los dos temblores tuvieron una profundidad de 18 kilómetros.

El primer sismo tuvo una de magnitud 4.2 y se reportó a las 20:21 horas de esta  noche de este domingo 10 de agosto, con epicentro en Pueblo Nuevo Tiquisate a 20 kilómetros de Retalhuleu. 

El sismo reportado por la aplicación del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) tuvo 18 kilómetros de profundidad. 

(Insivumeh)
El segundo sismo ocurrió a las 20:29 horas con una magnitud de 3.6  con epicentro en Acatenango con 18 kilómetros de profundidad a 6 kilómetros de Yepocapa. 

(Insivumeh)
