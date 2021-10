Revelan nuevos detalles sobre los últimos días de Brittany Murphy

A casi 12 años de la muerte de la actriz, sale un documental que revela más detalles de sus últimos días.

OTRAS NOTICIAS: Los abuelos más jóvenes de Reino Unido apenas pasan los 30 años

La actriz estadounidense Brittany Murphy murió de manera misteriosa en 2009 a los 32 años, ahora la industria cinematográfica revela nuevos detalles.

Luego de casi 12 años que la actriz fuera encontrada inconsciente en el baño de su mansión en Los Ángeles, sale a la luz un documental llamado “¿What Happened, Brittany Murphy?”, que estará disponible en HBO Max el 14 de octubre, revelará más detalles sobre los últimos días de la estrella y su relación con su esposo, Simon Monjack, de 40 años, quien murió solo cinco meses después que ella de similares causas.

Pasado oscuro

En el documental sobre el esposo de Brittany Murphy se exponen las entrevistas con la madre de Monjack y su demás familia quienes han indicado que el les mintió sobre su identidad.

Según esos datos, Monjack se comprometió después después de la muerte de Brittany Murphy, ya que su nueva pareja estaba embarazada de cuatro meses.

Pero no todo fue color de rosa, ya que cuando su pareja llegó a Nueva York se decidió encontrar con él y obtuvo malos tratos, “Cuando llegué a mi pequeño estudio en Nueva York, lo llamé y me respondió. Le dije: ‘Simon, he llegado a ...’ y antes de que pudiera pronunciar esa frase, me colgó. Me dejó embarazada y abandonada“, relata la mujer en el documental.

“Era un individuo perturbado que estaba acostumbrado a estafar a la gente y Brittany fue una de sus últimas víctimas”, indica la directora Cynthia Hill sobre Monjack. “Había un patrón de comportamiento que se hacía muy obvio a medida que hacíamos más investigaciones”.

Otra de las personas que se muestran en el documental es la maquilladora Trista Jordan quien trabajó con Murphy en su última película, "“Something Wicked” de 2009, relata que la apariencia de Murphy en sus últimos meses fue alarmante. “Tenía los ojos hundidos y parecía tan triste”, dijo Jordan. “Ella no era ella misma. Tenía mucho dolor. Tenía piernas de Bambi y no podía pararse”.

View this post on Instagram Una publicación compartida por Brittany Murphy Forever✨ (@brittanymurphyforever)

La causa de muerte de Brittany Murphy

La oficina forense del condado de Los Ángeles informó de la causa de muerte de Brittany en febrero del 2010 y concluyó que se debía a una neumonía no tratada, combinación de anemia e intoxicación por medicamentos recetados de venta libre, como lo fueron analgésicos y medicinas para el resfriado. Según el informe no se encontraron otro tipo de drogas en su cuerpo.

El asistente del juez de instrucción del caso, Ed Winter, calificó su muerte como un accidente que se pudo evitar. “Estuvo enferma durante cerca de dos semanas. Si la hubieran llevado a un doctor o al hospital, se podría haber tratado”, declaró en ese entonces.

Los medios estadounidenses no tardaron en culpar sobre de su muerte a su esposo, pero el entonces viudo se defendió y contó con el apoyo de la madre de la actriz, "su muerte fue tan extraña y hay tantos giros y vueltas", según señaló el productor ejecutivo, Buddy Day a la revista People.

A pesar del drama que rodeó su muerte, la realizadora afirma que todas las personas con las que habló mencionaron la importancia de recordar la amabilidad de Murphy. “Todos fueron tan consistentes cuando la describieron. Ella fue tan generosa, cariñosa y siempre pensando en todos los demás y creo que a veces eso se olvida debido a todo el misterio que rodea su muerte”, apuntó. “Ella era amada por todos”.

View this post on Instagram Una publicación compartida por Brittany Murphy Forever✨ (@brittanymurphyforever)

El esposo de Brittany también falleció

La tragedia de la muerte de Brittany continuó cinco meses después cuando su esposo apareció muerto en la misma casa en la que falleció Murphy. ¿La causa? Neumonía aguda y anemia severa, mismos síntomas que presentó el cuerpo de su mujer al realizarle la autopsia. También se encontraron medicamentos prescritos, aunque no en cantidades letales como el caso de Murphy.

En ese entonces la madre de la actriz dijo estar feliz de que por fin se haya hecho justicia: “Es un gran alivio que se hayan hecho públicos los resultados de la autopsia de Simon, así los medios de comunicación pueden parar de especular”.