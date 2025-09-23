Versión Impresa
¡La Temporada de pisos ya ha llegado a EPA!

  • Por Redacción comercial
23 de septiembre de 2025, 15:14
(Fotografía cortesía: EPA)

Esta es la oportunidad para transformar el hogar, ya que hasta el 1 de octubre, EPA tendrá disponible en todas las tiendas a nivel nacional su Temporada de pisos.

Conoce los beneficios de la Temporada de Pisos en las tiendas: Plaza Madero Roosevelt, Rambla 10, Portales Zona 17, entrada de San José Pinula, y el Tinajón en Quetzaltenango. Con un horario de atención de domingo a domingo de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.

Si prefieres comprar desde casa, aprovecha la Temporada de Pisos en  gt.epaenlinea.com, llamando al centro de contacto, o escribiendo al WhatsApp: 2305-0100.

