¡La Temporada de pisos ya ha llegado a EPA!

Esta es la oportunidad para transformar el hogar, ya que hasta el 1 de octubre, EPA tendrá disponible en todas las tiendas a nivel nacional su Temporada de pisos.
Conoce los beneficios de la Temporada de Pisos en las tiendas: Plaza Madero Roosevelt, Rambla 10, Portales Zona 17, entrada de San José Pinula, y el Tinajón en Quetzaltenango. Con un horario de atención de domingo a domingo de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.
Si prefieres comprar desde casa, aprovecha la Temporada de Pisos en gt.epaenlinea.com, llamando al centro de contacto, o escribiendo al WhatsApp: 2305-0100.