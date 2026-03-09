Detienen a hombre con seis órdenes de captura por extorsión y lavado de dinero

Las autoridades giraron una orden de allanamiento en un inmueble en la aldea Santa Rita, San José Pinula, donde se capturó a Cristian "N", de 23 años, alias "Criss" por tener seis ordenes de captura en su contra.

Según la información compartida por las autoridades, el ahora detenido era buscado por cinco ordenes de captura por el delito de extorsión y una por lavado de dinero u otros activos.

La operación estuvo bajo la coordinación de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), encargada de trasladarlo a la torre de tribunales en espera de juicio para esclarecer su situación penal.

Además, las autoridades indicaron que en lo que va de este 2026 se han capturado a 239 personas señaladas de extorsionistas.

El señalado fue capturado durante un allanamiento en San José Pinula. (Foto: PNC)