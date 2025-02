"Tenía una vida por delante”: el doloroso relato de bombero tras incidente en La Paz

-

Marco recuerda los momentos más complicados de la emergencia en calzada La Paz, siendo uno de los primeros bomberos en haber llegado al lugar.

La madrugada del trágico accidente en calzada La Paz, Marco Tulio Cano fue uno de los primeros bomberos en llegar al lugar.

Con dos años en el servicio de Bomberos Municipales, enfrentó una de las emergencias más devastadoras que han ocurrido a nivel país: más de 50 personas perdieron la vida en el percance.

El llamado de emergencia

Cano recuerda que el aviso llegó a las 4:20 de la mañana. "Vía radio nos informan a cabina de un accidente bastante grande (...) Fuimos al lugar sin imaginarnos qué nos iba a esperar", relató.

Al arribar, la escena era desgarradora. Entre los restos del transporte accidentado, los rescatistas escucharon gritos de auxilio.

Sin perder tiempo, se enfocaron en salvar a quienes aún tenían signos vitales; sin embargo, también tuvieron que enfrentar una tarea aún más dolorosa: recuperar los cuerpos de quienes no sobrevivieron.

"Cuando empezamos a hacer un recuento de todo lo vivido, es donde entra el sentimiento de profunda tristeza y lamentar el hecho porque hay familias incompletas, vecinos que hemos perdido", expresó Cano.

Marco Cano tiene dos años de ser bombero municipal, y fue uno de los primeros en atender la emergencia en calzada La Paz.



Video: Wilder López @soy_502 pic.twitter.com/IJgYz4aix0 — Andrea Llamas (@AndreaLlamas502) February 14, 2025

"Tenía una vida por delante"

El bombero reconoce que esta experiencia lo ha marcado profundamente y que nunca imaginó estar involucrado en un percance tan grande que dejara varias pérdidas humanas.

Menciona que las emergencias que involucran menores son las que más le afectan a nivel personal.

"Todas las vidas se lamentan; sin embargo, algo que me ha impactado no solo en esta emergencia sino a nivel general, ha sido con menores. Atender a un niño para mí es bastante fuerte, y algo que me impactó bastante en esta emergencia fue cuando empezamos a recuperar el cuerpo de los tres menores", relató.

Con ello, el rescatista reflexiona que es un ciclo de vida que se ve interrumpido. "Una menor que iba a sus estudios, con una vida por delante. Eso es lo que a uno sinceramente lo impacta más", agregó.

Marco asegura que todas las vidas perdidas se lamentan, pero hay situaciones que afectan más. (Foto: Wilder López/Soy502)

Retos durante la jornada

El bombero municipal contó que por fortuna cuentan con los recursos necesarios para cubrir emergencias como la ocurrida en calzada La Paz. Pese a que se dio en una hondonada, afirma que el acceso no fue complicado.

"Tal vez lo más complicado en ese lugar era el sentimiento, porque nosotros como rescatistas sabíamos perfectamente cuál era nuestra labor; sin embargo, ver a familiares reconociendo a las víctimas fue lo más complicado para nosotros. El poder brindarle ese soporte emocional cuando verdaderamente son quienes lo necesitan", expresó.

Para Marco Cano, esta experiencia reafirma su compromiso con el servicio pero también deja una huella difícil de borrar.