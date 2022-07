Terror en Dinamarca por tiroteo masivo deja varios muertos (video)

Este domingo 3 de julio se han registrado disparos en un centro comercial de Copenhague dejando varias víctimas y muertos, el hecho ha causado conmoción internacional

Este domingo se reportó un fuerte tiroteo en un centro comercial en Copenhague, capital de Dinamarca, que ha dejado heridos y muertos. Al lugar se han desplegado varias unidades de bomberos para atender la emergencia y preliminarmente se habla de la captura del posible atacante.

La policía desplegó importantes refuerzos a la proximidad del centro comercial de Fields en el barrio de Amager, ubicado entre el centro y el aeropuerto de la capital, indicó el cuerpo armado de Copenhague en Twitter. "Estamos en el lugar, se han producido disparos y varias personas han sido alcanzadas", informó.

Más de un centenar de personas corrió hacia el exterior del centro comercial cuando se escucharon los primeros disparos, según testigos citados por los medios daneses. Un video divulgado en Twitter muestra el momento del tiroteo y se escuchan los disparos y los gritos de angustia de las víctimas.

#Copenhagen at the moment.

It's reported that the possible terrorist attack was committed by a Danish white man, and that he targeted people of color. Nothing confirmed, the police haven't made any statement about the motives or confirmed that it was in fact a terror attack. https://t.co/Ozn0UJR4Tj pic.twitter.com/S6KHszmQQA — (@MArizanti) July 3, 2022

La policía pidió a las personas que aún estaban en el edificio que permanecieran en el interior del recinto hasta que llegaran sus efectivos. "Varios muertos" en tiroteo en centro comercial de Copenhague, refiere la policía danesa que no ha podido contabilizar el número de víctimas fatales ya que se encuentran auxiliando a los afectados.

El sospechoso que fue detenido es un hombre "de etnia danesa" de 22 años, declaró el inspector jefe de la policía de Copenhague, Søren Thomassen, durante una rueda de prensa, de momento no se conoce la identidad del sujeto.

The man guilty of shooting multiple people in Copenhagen shopping mall pic.twitter.com/M6dopJCCbD — (@WarReadyyy) July 3, 2022

La noticia del atentado está circulando por varios medios en todo el mundo y artistas como Harry Styles ya se han pronunciado en las redes expresando su tristeza ante tal acto. "Estoy desconsolado junto con la gente de Copenhague. Yo amo esta ciudad. La gente es tan cálida y llena de amor. Estoy devastado por las víctimas, sus familias y todos los que sufren. Siento que no podamos estar juntos. Por favor, cuídense unos a otros", dijo el artista quien canceló el concierto que tenía programado en la ciudad danesa.

De la misma forma lo ha hecho el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken quien escribió en su red social: " Nuestros pensamientos y oraciones van hacia las víctimas que hoy cobardemente fueron atacadas en Copenhague".