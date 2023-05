¡Tremendo susto! La terrorífica noche que pasó un turista en un hotel de Guatemala

Un turista mexicano pasó una terrorífica noche en un hotel de Guatemala y todo quedó grabado.

Las puertas se cerraban, los pasos se escuchaban y hasta la imagen de una anciana, impidieron que un turista mexicano pudiera tener una noche reparadora en un hotel de Guatemala.

Fue terrorífico. En el rostro del hombre se podía observar la difícil noche que estaba atravesando.

"¡Pinche puerca! ¡Hay padre santo!", dice mientras se pega en el rostro y asegura que no podrá dormir en el lugar.

"No me puedo ir a otro lugar, porque ¿Para dónde me voy?", dice el joven mientras asegura que escuchó cómo golpeaba alguien.

Camina hacia donde escuchó el ruido y justo se observa cómo se mueve la puerta del servicio sanitario. "¡No mames! ¡No mames!", dice mientras regresa al área de estar y justo en ese momento se escucha un ruido.

Después de varios minutos de grabación, el hombre, al que sólo identificaron como Carlos, asegura que observó a una anciana, ello luego de ver cómo la puerta del dormitorio se abre y se cierra frente a las cámaras.

"Hasta la boca se me secó... ¡Ay amá! ¡Ay mamacita!", dice mientras observa cómo la puerta se cerró de golpe frente a sus ojos.

El video fue publicado por "Exploración Urbana" y, a pesar que varias personas preguntaron sobre el lugar exacto donde ocurrieron los hechos, se desconoce en qué hotel estaba hospedado el turista.