Thunder vence 111-104 a Indiana y empata 2-2 las Finales de la NBA

Oklahoma City Thunder remonta en el último cuarto para nivelar la serie por el título de la NBA, 2-2 contra los Pacers de Indiana.

Rescatados por su estrella Shai Gilgeous-Alexander, los Oklahoma City Thunder derrotaron este viernes 111-104 a los Indiana Pacers y colocaron un empate 2-2 en el global de las Finales de la NBA.

Gilgeous-Alexander, el Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada, anotó 15 de sus 35 puntos en los últimos cinco minutos de partido para dar la vuelta a un juego que los Pacers llegaron a dominar por 10 puntos en el tercer cuarto.

Para frustración de sus aficionados, el equipo de Tyrese Haliburton (18 puntos y 7 asistencias) y Pascal Siakam (20 puntos y 8 rebotes) no culminó un triunfo que los hubiera colocado a un paso del primer título de su historia.

Down 7, facing a 3-1 series deficit...



OKC DELIVERED A MASTERCLASS IN THE 4TH QUARTER. pic.twitter.com/YViaRsKT2D — NBA (@NBA) June 14, 2025

Si se hubieran visto 3-1 abajo, los Thunder hubieran necesitado de una remontada que solo un equipo logró en la historia de las Finales, los Cleveland Cavaliers de LeBron James en 2016.

Gilgeous-Alexander evitó este fatídico escenario a Oklahoma City, el mejor equipo de la fase regular, en un extraño partido en el que se sobrepuso a la feroz defensa de Indiana en la recta final y que terminó sin repartir una sola asistencia.

Jalen Williams (azul), del Thunder, ataca el aro del cuadro local, los Pacers. (Foto: AFP)

"Cuando nos levantamos esta mañana sabíamos que un 3-1 en contra es muy diferente a volver a casa con 2-2", subrayó el base. "Jugamos con desesperación al final del partido y por eso ganamos. Tenemos que mantener esa misma desesperación en los siguientes partidos".

El quinto asalto de estas emocionantes Finales, al mejor de siete partidos, se disputará el lunes en la cancha de los Thunder, que habían arrancado la serie como favoritos indiscutibles al anillo.