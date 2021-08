Tiburones aparecen "apuñalados" por peces espada y despiertan dudas en científicos

La comunidad de biólogos mostró su preocupación al encontrar últimamente y de manera continua restos de tiburones en las costas españolas con puñaladas de peces espada, en partes como el cerebro, los ojos y el corazón.

Un ejemplar fue encontrado en las playas de Benidorm, obligando a los turistas a salir del agua. Rescatistas de vida marina lo llevaron a un lugar salvo, pero luego de unos días fue encontrado de nuevo con una herida hecha por un pez espada y esto abrió la curiosidad de los especialistas.

Algunos investigadores sugieren que la causa podría ser el cambio climático, aunque no hay información pues no se habían topado con este fenómeno, dado a que las especies no son depredadoras una de la otra.

Los cientícios desean descubrir las causad de los ataques. (Foto: Ocearch)

La primera vez que encontraron un tiburón atacado fue en 2016, su cerebro fue partido en dos por un pez espada; luego en 2019, se documentaron 5 casos.

“Los ataques son en la cabeza; por ello, hay una intención por parte del pez espada. No es un ataque al azar. También es muy precisa porque llega a los ojos o al cerebro, que son estructuras vitales ”, dijo Jaime Penadés, investigador de Unidad de Zoología Marina de la Universidad de Valencia.

"Ahora podíamos mirar hacia atrás y ver algunos tiburones con heridas similares de los que no sabíamos de dónde eran”, dijo el especialista.

"Con la ayuda de la Fundación Oceanogràfic se realizaron varias tomografías computarizadas y radiografías a un tiburón que tenía una espada curada dentro del cráneo. Era un animal que sobrevivió al ataque de un pez espada ”, dijo Penadés.

estudio a tiburón que fue atacado por pez espada. (Foto: Oficial)

Dado a que el pez es más pequeño consideran que podría ser un ataque en defensa propia, pero no se tiene información al respecto.

Estos ataques no se habían tomado en cuenta antes; por ello, afirman que necesitan más datos para realizar un estudio y verificar cuál es el motivo, pues antes no se tenía referencia de esto.

Àlex Bartolí, biólogo de la organización para la conservación de la biodiversidad marina SUBMON, opina que estos ataques son fortuitos y podrían ocurrir durante la caza.

“Dentro de los bancos de peces, todos los depredadores intentan atrapar lo que pueden. El pez espada mueve su espada para golpear al pez pequeño y, una vez aturdido, se lo come. En este remolino, los depredadores pasan a gran velocidad y creo que hay colisiones ” dijo.

Bartolí afirma que estos animales no luchan por el mismo hábitat, pues son especies migratorias.

"La energía que requiere un tiburón que ataca a un animal grande no vale la pena... Creo que es una hipótesis abierta y de ahora en adelante tendremos que contrastar la evidencia", dijo.

Foto del ejemplar con herida de pez espada en la cabeza.