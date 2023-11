"Él fue quien comenzó": tiktoker guatemalteca revela su dura historia de violencia

-

La tiktoker guatemalteca rompió el silencio sobre el video en el que reveló que sufrió violencia por parte de su expareja.

Hace unos días, la tiktoker guatemalteca Amarilis Padilla alarmó a internautas luego de publicar un clip en el que aparece con los ojos llorosos y muestra moretones en el brazo.

"A ese hombre le gustaba tanto mi sonrisa que me la quitó", menciona el audio al fondo del clip. Las imágenes se viralizaron con casi medio millón de reproducciones, despertando curiosidad entre sus seguidores.

En ese contexto, la creadora de contenido decidió romper el silencio respecto del tema y durante una transmisión en vivo reciente dio a conocer detalles sobre su historia.

(Foto: captura de video)

Padilla dio a conocer que estuvo en una relación abusiva y controladora con el padre de sus tres hijos y que subió el clip de las polémicas fotos después de ver que él habló mal sobre ella en una transmisión.

"Yo no quería decir nada, lo tuve calladito... Pero es que él hizo un live y me dolió ver lo que estaba diciendo de mí (...). 17 años que viví con él, tres hijos, un hijo de 16, uno de 12 y una niña que va a cumplir ahorita los siete. El coraje lo hizo hablar, yo solamente me defendí", mencionó.

La guatemalteca aseguró que actualmente se encuentra bien, sola junto a sus hijos y se siente más tranquila. Agregó que tras el incidente de la violencia física fue que ambos se dejaron.

"Yo no había dicho nada, nosotros ya llevamos tiempo. Y si nos dejamos, fue por ese incidente y yo no había dicho absolut... Yo me quedé calladita pero ahora sí. (...). Estoy tranquilita, sin que nadie me esté jodiendo, sin que nadie me diga 'a dónde vas'", puntualizó.

Mira los videos:

@anitaplasencia2 #loquenotematatehacemasfuerte #Apoyo #empatia #aparati @padillamarilis ♬ sonido original - Cortosvideosmusicales

@veronikka..00004 ♬ sonido original - Apple.green

@chismesinfluencers #amarilispadilla #foryoupage #chismesdeinfluensers #fyp #videoviral ♬ sonido original - chismes de influencers

¿Quién es Amarilis Padilla?

Amarilis Padilla es una famosa creadora de contenido guatemalteca, aunque actualmente reside en Estados Unidos.

Su éxito en las redes sociales es gracias a su habilidad en la cocina y el peculiar semblante serio que la caracteriza. En TikTok cuenta con más de tres millones de seguidores, quienes están atentos a cada receta que comparte.

Usualmente, Padilla complace a sus seguidores que le piden recetas específicas. También resuelve dudas en la sección de comentarios y se toma con humor cuando le dicen que es "muy seria".

"He aprendido a cocinar gracias a ti", "Siempre se me antojan tus comidas", "Que nadie le quite su esencia, sonría. Dios la bendiga", "Eres hermosa", "Sonríe princesa", son algunos de los comentarios.