Tiroteo en una iglesia mormona de Michigan deja varios heridos (video)

El tiroteo ocurrió luego de la muerte de Russell M. Nelson, líder de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
OTRAS NOTICIAS: Fallece líder de La Iglesia de Jesucristo de Los Santos de los Últimos Días
Varias personas resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido este domingo en una iglesia mormona en Michigan, Estados Unidos, en la que también se desató un incendio, informó la policía.
El incidente ocurrió en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, a unas 50 millas al norte de Detroit, informó la policía local en una publicación en redes sociales.
Según las autoridades, el atacante falleció.
Tras el tiroteo, una gran nube de humo salía del edificio mientras los bomberos rociaban el fuego con agua.
La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, afirmó en un comunicado que su corazón está con la comunidad de Grand Blanc. "La violencia en cualquier lugar, especialmente en un sitio de culto, es inaceptable", dijo.