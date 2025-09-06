Tito Fuentes, de Molotov, reaparece con dificultades para hablar

-

El músico admitió que descuidó su salud física y mental.

PODRÍA INTERESARTE: A rockear en el próximo concierto de Molotov en Guatemala

El guitarrista mexicano conocido por formar parte de la banda Molotov hizo una impactante confesión tras reaparecer en una entrevista con evidentes dificultades para hablar.

Durante la charla con Playboy México, Tito Fuentes reveló que lo que está padeciendo ahora se debe al karma de la vida, debido a que es la consecuencia de sus actos y de un largo periodo de autodestrucción.

El rock and roll vivido sin límites dejó secuelas en su vida. (Foto: X)

Fuentes confiesa que vivió el rock and roll al máximo, sin medirse en los excesos por muchos años, teniendo un grave descuido físico y mental que lo ha llevado a someterse a 11 cirugías.

Su adicción al alcohol y las drogas lo alejó de Molotov. (Foto: X)

Tito se tuvo que alejar de la agrupación debido a que en toda su carrera tuvo problemas con el alcohol y las drogas, lo que ha provocado que padezca una condición llamada rizartrosis.

Dicha enfermedad es una condición degenerativa que se produce por el desgaste del cartílago de la articulación de la base del pulgar, lo que dificulta actividades cotidianas como agarrar y sostener objetos.