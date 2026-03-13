Se cumplen seis años desde el primer caso de Covid 19

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Se cumplen seis años desde que iniciaron los encierros, toques de queda, hospitales saturados, restricciones en fronteras, y otras disposiciones.

El 13 de marzo de 2020 se dio a conocer el primer caso de COVID-19 en Guatemala y a partir de ahí, cambiaron los principales indicadores sociales y económicos en el país.

En ese año cambió la modalidad en la que los guatemaltecos vivían, en la que la economía se introdujo al cambio digital y la cercanía entre unos y otros cada vez era más lejana.

En cuanto a las muertes por este tipo de infección, el primer año se registraron 4,813 muertes y en 2021 esta cifra cerró en 11,293.

Para el 2 de julio de 2022, el 35 por ciento de la población contaba con el esquema de vacunación completo y tras los meses el contagiarse de Covid era menos alarmante y menos agresivo al cuerpo humano.

Tras algunos meses del primer caso, se iniciaron externas jornadas de vacunación. (Foto: Archivo/Soy502)

Algunos cambios en Guatemala durante la pandemia:

Guatemala, al igual que en muchos países, presentaron complicaciones para restablecer la normalidad. El 2020 fue el año en el que más empresas han cerrado. También se crearon más figuras de comerciante individual, hubo aumento en la distribución de combustibles y un incremento en el consumo de bebidas alcohólicas.

Con la llegada de la pandemia, se perdieron 60,939 empleos y por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), lejos de decrecer, las afiliaciones comenzaron a crecer exponencialmente.

Según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) otro cambio registrado fue el incremento en el consumo de combustibles, siendo el diésel, el hidrocarburo que más distribución registró.

El uso de mascarilla se normalizó y fue utilizada por meses. (Foto: Gobierno de Guatemala)

Incluso, la salud mental se vio afectada tras experimentar el fenómeno del encierro que terminó causando estrés, ansiedad y depresión en algunas personas.

Datos del Hospital de Salud Mental del IGSS indican que en 2022, fueron atendidas unas 46 mil personas por ese tipo de complicaciones y que solo en 2020, los trastornos de ansiedad y depresión incrementaron en el país en un 25%.

En 2026

El pasado 17 de febrero de este año se reportó que 40 menores, entre 13 y 16 años, fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial en Antigua Guatemala, debido a que presentaban síntomas respiratorios vinculados al virus de la pandemia.

Estos adolescentes estaban recluidos en la casa hogar "Los Diamantes", ubicada en el municipio de San Lucas Sacatepéquez, donde se habría originado el foco de contagio.

Algunos fueron ingresados en camillas bajo estrictos protocolos de bioseguridad, tras presentar un estado de salud delicado.