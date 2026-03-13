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Recapturan al "Inquieto", uno de los 20 reos fugados de Fraijanes II

  • Por Jessica González
13 de marzo de 2026, 07:35
Este sería el 8 terrorista recapturado. (Foto: MINGOB)

Este sería el 8 terrorista recapturado. (Foto: MINGOB)

El terrorista estaba refugiado en Quetzaltenango.

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El Ministerio de Gobernación confirmó la captura de José Carmelo Sinay Ortiz, alias "Inquieto" o "Style", uno de los 20 pandilleros que evadieron la justicia del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, el pasado 2 de octubre de 2025.

Con él suman 8 terroristas recapturados, mientras que uno fue reportado como fallecido.

Según las autoridades, Sinay estaba refugiado en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, y era protegido por integrantes de la clica Solo Para Locos del Barrio 18.

La captura se realizó este viernes durante dos allanamientos, los cuales siguen en desarrollo. 

(Foto: Ministerio de Gobernación)
(Foto: Ministerio de Gobernación)

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