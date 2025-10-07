Torre Centroamericana, el ícono histórico y cultural en el corazón de Sololá

-

Con más de un siglo de historia, la Torre Centroamericana se mantiene como un emblema cultural que forma parte de la identidad de Sololá.

LEE TAMBIÉN: Historia y legado de la Torre de Piedra en Santa Cruz del Quiché

La Torre Centroamericana es un ícono histórico de Sololá que representa al batallón sololateco que participó en los inicios del primer gobierno republicano de Guatemala.

Construida entre 1914 y 1916, se ubica junto al Palacio Municipal y frente al Parque Central, ofreciendo desde su terraza una vista panorámica de la ciudad.

Fotografía de la torre tomada en 1990. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

El investigador e historiador Melecio Alvarado Vásquez relató que la construcción comenzó el 9 de febrero de 1914 y culminó dos años después, el 16 de febrero de 1916, con su inauguración oficial. En 1917 un primer sismo afectó su estructura, y en 1942 otro terremoto volvió a deteriorarla.

No fue sino hasta 1988 que inició un proyecto de restauración; sin embargo, en el año 2000 el reloj que realza en la estructura dejó de funcionar.

Más adelante, en 2012, el Instituto de Antropología e Historia de Guatemala (Idaeh) realizó trabajos de reparación y mantenimiento. En 2023 se esperaba una nueva intervención que incluía pintura, pero esta no se concretó.

En el segundo nivel se encuentra una galería de fotografías y pinturas de artistas locales. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

La torre de 26 metros de altura está pintada en colores vivos y cuenta con un reloj mecánico suizo en la cima. Fue diseñada por el arquitecto italiano Alberto Porta y decorada por Luis Yuty.

A lo largo de su historia, ha sobrevivido a dos terremotos importantes, manteniéndose en pie mientras otros edificios históricos sololatecos sucumbieron, consolidándola como un monumento cultural de la nación.

Así lucía la torre y la Plaza Cívica en 1920. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Actualidad

Actualmente, la torre alberga exposiciones de arte y fotografía y funciona como un museo y archivo que conecta a los visitantes con la historia y cultura de Sololá.

Restaurada entre 2009 y 2011, su estructura de cuatro niveles incluye área de recepción, galerías de arte y la cabina del reloj suizo, abriendo sus puertas como un espacio cultural y educativo.