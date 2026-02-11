Más de un siglo de historia: Así se reconstruyó la Torre de San Carlos Sija

-

Descubre la fascinante historia de la Torre de San Carlos Sija, un monumento que se levantó tras la devastación del terremoto de San Perfecto en 1902. Conoce el esfuerzo colectivo que la convirtió en un poderoso símbolo de unidad, orgullo y resiliencia.

La Torre de San Carlos Sija no es solo una edificación emblemática del municipio, sino un testimonio vivo de la memoria colectiva de un pueblo marcado por la tragedia y fortalecido por la esperanza.

Su historia se remonta a 1902, cuando el terremoto de San Perfecto, sumado a la violenta erupción del Volcán Santa María el 24 de octubre, arrasó con gran parte de la infraestructura local, incluida la antigua torre de madera que albergaba la intendencia municipal, el batallón sijeño y las cárceles de hombres y mujeres.

Es un monumento que evoca el orgullo de los sijeños. (Foto: RR SS)

Durante años, la población vivió con el recuerdo doloroso de aquella devastación. Sin embargo, en 1913, impulsados por el deseo de reconstruir no solo un edificio sino también su identidad, autoridades y vecinos decidieron levantar una nueva torre, esta vez de piedra y ladrillo, más sólida y duradera.

La obra estuvo marcada por el sacrificio, cuando el albañil José Domingo Ávila perdió la vida al caer desde la cúpula mientras trabajaba en la colocación de un mástil, hecho que conmocionó a la comunidad y obligó a detener temporalmente la construcción.

Lejos de rendirse, el pueblo sijeño redobló esfuerzos. Una comisión municipal viajó a Quetzaltenango para contratar al albañil Ignacio Coyote, quien asumió la responsabilidad de culminar la obra.

Con el apoyo de la municipalidad y del entonces presidente Manuel Estrada Cabrera, se logró reunir la suma de 40 mil pesos, reflejo del sudor, las lágrimas y la solidaridad de toda una población.

La torre tiene más de 100 años de antigüedad. (Foto: RR SS)

El 22 de noviembre de 1915, la torre fue inaugurada oficialmente, convirtiéndose en la entrada principal a la intendencia municipal y en un espacio que albergó funciones administrativas, de seguridad y de encuentro comunitario.

Rodeada de una plaza central y calles de piedra tallada, la torre se erigió como símbolo de unidad, esfuerzo colectivo y superación.

Hoy, más de un siglo después, la Torre de San Carlos Sija permanece en pie como un recordatorio de lo vivido, de lo perdido y de lo reconstruido.

Para los sijeños, no es solo un monumento histórico, sino un emblema de identidad y orgullo que honra la fortaleza de un pueblo que supo levantarse frente a la adversidad y transformar el dolor en memoria y esperanza.