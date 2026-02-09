Finca Sapuyuca mantiene legado colonial entre ruinas y naturaleza en Jutiapa

-

Ubicada en Jalpatagua, Jutiapa, la Finca Sapuyuca conserva restos de una antigua hacienda colonial y se ha convertido en un destino visitado por familias y viajeros interesados en conocer historia local y disfrutar espacios abiertos rodeados de naturaleza.

La Finca Sapuyuca (o aldea Sapuyuca) se localiza en el municipio de Jalpatagua, Jutiapa, y es reconocida principalmente por su valor histórico y arqueológico relacionado con la época colonial.

A diario, los vecinos de la comunidad tienen contacto con la historia y los cambios que ha habido, al observar las ruinas de la finca allí construida a finales del siglo XIX.

La finca comenzó a fraccionarse en tiempos de Jorge Ubico. (Foto: Archivo)

Los terrenos contaron con trapiches movidos por bueyes para la obtención de azúcar de caña, terrenos para la siembra de maíz y pastizales para la cría de ganado de raza y cimarrón.

"Entre los propietarios estuvo don Valeriano Irungaray, quien la vendió en 1898, y los alemanes, quienes instalaron un beneficio de arroz", recordó el vecino Eleno Mijangos.

Durante el gobierno de Jorge Ubico, se ordenó repartir las 63 caballerías de la finca el 10 de septiembre de 1934.

El templo católico recibe cuidados de parte de los fieles. (Foto: Archivo)

"Los dueños adquirieron una deuda bancaria de Q90 mil de la época, que no pudieron cancelar y terminaron por perderla", explicó don Eleno.

El espacio estuvo a cargo de la Zona Vial 2 de Caminos durante varios años, y parte de las ruinas quedaron dentro de la escuela rural mixta.

Actualmente, el templo católico que perteneció al casco de la finca aún se utiliza y recibe cuidados de parte de la feligresía.

Parte de las ruinas quedaron dentro de la escuela rural mixta. (Foto: Jalpatagua Cultural)

Repartición

Parte de la finca Sapuyuca fue expropiada durante el gobierno de Jacobo Árbenz Guzmán (1951-1954), al calificarla como tierra ociosa.

"Solo bastaba poner la denuncia ante las municipalidades para hacerlo, y por eso existen lotes de dos manzanas y media en la aldea", señaló don Eleno Mijangos.

Los terrenos contaron con trapiches movidos por bueyes para la obtención de azúcar de caña, terrenos para la siembra de maíz y pastizales. (Foto: Jalpatagua Cultural)

Historia y atractivos

Ruinas coloniales: el sitio alberga las ruinas coloniales de Sapuyuca, consideradas de las más antiguas del departamento de Jutiapa. Estas estructuras son vestigios de una antigua hacienda agrícola dedicada a la producción de añil, un tinte vegetal de gran importancia económica para Guatemala entre los siglos XVI y XIX.

el sitio alberga las ruinas coloniales de Sapuyuca, consideradas de las más antiguas del departamento de Jutiapa. Estas estructuras son vestigios de una antigua hacienda agrícola dedicada a la producción de añil, un tinte vegetal de gran importancia económica para Guatemala entre los siglos XVI y XIX. Producción histórica: además del añil, en la finca operaron trapiches movidos por bueyes para producir azúcar de caña, y se utilizaba el terreno para cultivos de maíz y ganadería.

además del añil, en la finca operaron trapiches movidos por bueyes para producir azúcar de caña, y se utilizaba el terreno para cultivos de maíz y ganadería. Perfil turístico: actualmente, es visitado por personas interesadas en la historia mística de la región y para realizar días de campo en familia, ya que es un lugar rodeado de naturaleza y espacios abiertos.

El lugar cuenta con espacios rodeados de naturaleza, que propios y visitantes aprovechan para conocer. (Foto: MI Jalpatagua)

¿Cómo llegar?

La ruta principal desde la ciudad de Guatemala toma aproximadamente 3 horas, recorriendo unos 110 km.