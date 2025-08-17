-

Trabajos de pavimento obligan a desvíos en principales accesos

LEE TAMBIÉN: Así luce la calle Martí antes de la renovación de dos kilómetros

Continúan los trabajos de reparación de calles y avenidas, por lo que las autoridades municipales hicieron un llamado a los conductores, especialmente a transportistas, para que utilicen vías alternas mientras las labores avanzan.





Con maquinaria trabajan en diferentes calles para poder avanzar. (Foto: Mario Equité/Colaborador)

Julio Ríos, de la Dirección de Servicios Públicos, explicó que las obras responden al mal estado del pavimento en distintos sectores del municipio.

"Se está cambiando el pavimento dañado, pero para esto se necesita un promedio de cinco días para habilitar el paso en cada calle y avenida, ya que el fraguado requiere su tiempo", indicó.





Para agilizar los trabajos utilizan una cortadora de concreto. (Foto: Mario Equité/Colaborador)

Como medida provisional, el transporte colectivo está utilizando el área conocida como el Jocoteco para estacionarse y recoger pasajeros, mientras duren los trabajos en las principales vías de acceso.

Las autoridades ediles solicitaron comprensión a quienes se dirigen hacia el occidente del país y recordaron que personal de tránsito está regulando la circulación y apoyando en la habilitación de rutas alternas.





Fontaneros se dan la tarea de mejorar las tuberías dañadas. (Foto: Mario Equité/Colaborador)

Por su parte, Eduardo Sequén, transportista del área, pidió paciencia a la población. "Qué bueno que las autoridades tomen en cuenta que las calles están dañadas. Por ello debemos respetar a los trabajadores y al personal de tránsito que está regulando el tráfico y buscando soluciones", expresó.

Con estas acciones, la municipalidad busca mejorar la infraestructura vial y garantizar mayor seguridad en la movilidad de los vecinos y transportistas.