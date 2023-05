La perturbadora película que recién estrenó Netflix y ya es tendencia

"Déjalo ir" es una inquietante película que hace algunos días llegó a Netflix, convirtiéndose rápidamente en una de las más vistas del momento.

Netflix, sin duda alguna, ha revolucionado al mundo del entretenimiento ya que muchas de las series y películas que llegan a la plataforma de streaming, se han podido potenciar o posicionar aunque hayan pasado desapercibidos en la pantalla grande.

Este es el caso de la película "Déjalo ir" (Let him go), un thriller de 2020, que se ha vuelto popular en varios países a pesar de tener pocos días en la plataforma de streaming.

"Un sheriff jubilado y su mujer, en luto tras la pérdida de su hijo, van a encontrarse con su único nieto", describe la sinopsis.



La película fue dirigida por Thomas Bezucha y el elenco está conformado por Kevin Costner, Diane Lane, Jeffrey Donovan, Booboo Stewart, Lesley Manville, Kayli Carter, Ryan Northcott, por mencionar algunos.

El film tiene una duración de 113 minutos.

Hasta el momento, "Déjalo ir", ha recibido estupendas críticas, lo que la ha posicionado dentro de las más recomendadas en las redes sociales.

La película es la séptima más vista en la plataforma de streaming a nivel mundial. Sin embargo, en varios países de América Latina se encuentra dentro del top 10 de Netflix.

Mira el tráiler: