El tráiler de "Dr. Strange in the multiverse of madness" impresionó a los fans

Los fanáticos se emocionaron al notar que en 2022 les espera el estreno de la cinta "Dr. Strange in the Multiverse of Madness".

Benedict Cumberbatch protagoniza esta entrega dirigida por Sam Raimi, responsable de la primera trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness logró tocar las fibras de los exigentes seguidores del MUC. Al igual que en Spiderman regresan algunos personajes, hay “nuevos” villanos y lo más emocionante: se expande el concepto de “multiverso” que se ve en WandaVision y se potenció en No Way Home.

Después de los eventos de No Way Home en donde se altera la esencia del universo (por un hechizo alterado), es que todo lo demás se desestabiliza, dando paso a los eventos que vemos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Para empezar, lo obvio: Cumberbatch está de regreso, y lo hace junto a Rachel McAdams en el personaje de Christine Palmer, Benedict Wong como Wong y Chiwetel Ejiofor como Mordo.

Regresará Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff como Bruja Escarlata, en la serie hay cosas importantes para comprender esta entrega.

MIRA EL ADELANTO: