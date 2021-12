El personaje que Marvel eliminó de “Spider-Man: No Way Home”

En una escena de "Spiderman: No way home" que fue eliminada de la edición final, aparecía un personaje de “Avengers: Endgame".

Lexi Rabe, la actriz de 9 años que interpretó a Morgan, hija de Tony Stark (Robert Downey Jr.) y Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) reveló en redes sociales que hubo una escena de Spiderman: No way home fue eliminada de la edición final..

La pequeña explicó que le pidieron permiso para usar su imagen en Spider-Man No Way Home, sin embargo no se incluyó.

"Me encantó la película sin embargo la escena donde aparecía yo fue eliminada... La mejor noche de la historia, no me importa que cortaran mi parte, ya extrañaba a mi familia de Marvel, la película es genial, espero empezar a rodar pronto”. escribió.

Aunque no especificó qué parte de su intervención fue habría sido alguna con Iron Man.

Así vio de nuevo a sus compañeros:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lexi Rabe (@lexi_rabe)

