Tránsito se complica en la ruta al Atlántico por percances viales

Dos incidentes de tránsito se reportaron en esta ruta durante las primeras horas de la mañana.
Durante las primeras horas de este jueves 5 de marzo se reportaron dos percances viales en la ruta del Atlántico que alertaron a las autoridades.
El primer incidente se reportó en el km. 9.2 de ruta El Atlántico en zona 17, donde un cabezal quedó cruzado debido a desperfectos mecánicos y un camión terminó impactándolo.
Tras el incidente se coordinaron grúas para retirar los obstáculos y liberar el paso. Según las autoridades de tránsito se reportó congestión vehicular hasta km. 7
En dirección contraria:
También durante la madrugada se reportó un incidente que dejó un tráiler incendiado en el kilómetro 8 de la ruta al Atlántico en dirección a la ciudad.
Al lugar se presentaron elementos de bomberos en varias unidades de motobombas para poder sofocar las llamas.