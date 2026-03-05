Versión Impresa
Tránsito se complica en la ruta al Atlántico por percances viales

  • Por Reychel Méndez
05 de marzo de 2026, 06:48
Un tráiler con fallas mecánicas y un camión obstruyen el paso hacia el atlántico. (Foto: Amilcar Montejo)

Dos incidentes de tránsito se reportaron en esta ruta durante las primeras horas de la mañana.

Durante las primeras horas de este jueves 5 de marzo se reportaron dos percances viales en la ruta del Atlántico que alertaron a las autoridades. 

El primer incidente se reportó en el km. 9.2 de ruta El Atlántico en zona 17, donde un cabezal quedó cruzado debido a desperfectos mecánicos y un camión terminó impactándolo.

Tras el incidente se coordinaron grúas para retirar los obstáculos y liberar el paso. Según las autoridades de tránsito se reportó congestión vehicular hasta km. 7

En dirección contraria: 

También durante la madrugada se reportó un incidente que dejó un tráiler incendiado en el kilómetro 8 de la ruta al Atlántico en dirección a la ciudad.

Al lugar se presentaron elementos de bomberos en varias unidades de motobombas para poder sofocar las llamas.

