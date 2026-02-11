Capturan a un hombre por transportar fentanilo en su vehículo

Este medicamento no puede ser manipulado sin autorización y el ahora detenido transportaba ocho frascos.
Tras un operativo coordinado por la Fiscalía de Narcoactividad de Quetzaltenango, la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la detención de un hombre que transportaba ocho frascos de fentanilo en su vehículo.
Se trata de Gerson Daniel Caal Ordóñez, de 33 años, quien fue aprehendido al concluir la inspección del vehículo, estacionado a un costado del Teatro Municipal.
Según detalló el fiscal a cargo, el fentanilo es un farmaco de uso médico controlado que únicamente puede ser transportado o adquirido mediante un permiso especial emitido por el Ministerio de Salud, documento que el detenido no presentaba.
Resaltó que, aunque el fentanilo tiene aplicaciones médicas, también ha sido vinculado con la producción y distribución de drogas ilícitas. Por ello, su traslado sin la debida autorización constituye un delito.
MP investiga
De acuerdo con los registros policiales, Caal Ordóñez no posee antecedentes penales; sin embargo, no ofreció una explicación clara sobre la procedencia del medicamento ni su destino.
El caso quedó a cargo del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar el origen y el posible uso de la sustancia incautada.