¡Por la ventana! Sorprenden a hombre ingresando a un negocio para robar (video)

La tendera intenta detener al hombre pero este logra huir junto a su cómplice.
Una cámara de video vigilancia permitió capturar el momento exacto en el que un hombre ingresa por una ventanilla de despacho de una tienda en Villa Canales para robar un canasto donde aparentemente guardaban dinero.
El video se ha hecho viral debido a la facilidad con la que el ladrón entra y sale del negocio. En las imágenes se puede observar que dos personas llegaron al lugar, uno de ellos se queda afuera vigilando.
Segundos después de iniciar el robo, la tendera se percata de la presencia de un extraño por lo que trata de detenerlo mientras grita y pide auxilio pero los ladrones logran huir.
