Tras perder a un hijo, Wisin vuelva a la vida con una buena noticia

Tras perder a su hija recién nacida, hace cinco años, Wisin y su esposa vuelven a sonreír con esta noticia.

El cantante puertorriqueño, Wisin anunció que se convertirá en padre por cuarta vez, la noticia sorprendió a miles de fans.

El reguetonero y su esposa Yomaira Ortiz revelaron la noche del domingo 21 de junio, en plena celebración del Día del Padre, que se convertirían en padres, la noticia fue bien recibida, pues en 2016 la feliz pareja vivió un tormentoso momento, luego de que su hija recién nacida perdiera la vida.

Cinco años después, el reconocido cantante será padre de un niño, tras un video publicado en Instagram por Wisin se observa como hicieron la revelación del sexo del bebé.

En el video se logra apreciar que el festejo fue con todo y juegos pirotécnicos en donde aparentemente los invitados eran familia del artista y su esposa.

Yomaira Ortiz, cuenta con cinco meses de embarazo, también dieron a conocer que el bebé se llamará Daniel.

Aunque Wisin también fue sorprendido por la noticia, pues aseguró que no se lo esperaba.

"No lo podía creer, pero estoy muy feliz, de verdad. Fue una experiencia bien chévere y que todavía estoy disfrutando cada día porque no me lo creo. De verdad no me lo esperaba", expresó.