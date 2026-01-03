Trasciende la primera fotografía de Nicolás Maduro en custodia de Estados Unidos

-

Maduro es trasladado a Nueva York, Estados Unidos, confirmó el mandatario estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su cuenta oficial de truthsocial la primera fotografía de Nicolás Maduro, quien se encuentra en custodia del Ejército estadounidense.

En la publicación el presidente Trump escribió: "Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima".

El USS Iwo Jima es un buque de asalto anfibio multipropósito clase Wasp de la Armada de los Estados Unidos, es considero una "base militar flotante" ya que puede transportar miles de marines y lanzar aviones y helicópteros.

El presidente Donald Trump reveló la priemra fotografía de Nicolás Maduro en custodia de Estados Unidos. (Foto: Soy502)

En la fotografía se muestra a Maduro con lentes oscuros y audífonos, viste un conjunto deportivo gris y no se logra apreciar si está esposado o no.

Maduro sostiene una botella de agua y a su izquierda parece que está un elemento de seguridad.

Durante una conferencia de prensa del presidente Trump, confirmó que Maduro se encuentra a bordo del grupo y se dirige con dirección a Nueva York.

Durante la mañana del 3 de enero el presidente Donald Trump dijo que el ejército estadounidense capturó y sacó de Venezuela al mandatario Nicolás Maduro después de lanzar un "ataque a gran escala" contra la nación caribeña.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país", aseguró Trump.

"Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses", añadió el mandatario estadounidense.