Tres denuncias y 30 amparos rodean la reelección del rector Walter Mazariegos

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La elección del rector de la USAC, Walter Mazariegos, continúa bajo cuestionamientos, luego de que la CGC confirmara la existencia de tres denuncias penales relacionadas con el proceso y la PDH informara sobre 30 acciones de amparo vinculadas al caso.

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La situación de la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), fue abordada este martes 23 de junio en una citación realizada en el Congreso.

Durante la reunión, Nery de León, representante de la Contraloría General de Cuentas (CGC), confirmó que mantiene en desarrollo una auditoría especial en la Usac, iniciada en febrero de 2026, que ha enfrentado retrasos debido a dificultades en la entrega de información requerida.

Según las verificaciones preliminares, la CGC presentó tres denuncias penales ante el Ministerio Público (MP) entre el 24 y 27 de marzo de este año.

El proceso de elección de Walter Mazariegos sigue bajo análisis por distintas instituciones tras una serie de denuncias penales y amparos. (Foto: Archivo/Soy502)

La primera está relacionada con la omisión de convocatorias para la elección de representantes universitarios; la segunda, con mecanismos de contratación docente que presuntamente contravienen la normativa interna de la universidad; y la tercera, por la participación de integrantes con períodos de funciones vencidos.

Además, se indicó que según la interpretación del artículo 16 la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos una persona que no cuente con la constancia correspondiente de solvencia ante la institución, es decir finiquito, enfrenta impedimentos para optar a cargos públicos, refiriéndose al tema de reelección de Mazariegos como rector en la USAC.

Acciones de Amparo

Por su parte, Carlos Zea, de la Unidad de Derechos Civiles y Políticos de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó que ha conocido al menos 14 expedientes relacionados con el proceso de elección del rector, entre investigaciones, verificaciones y acompañamientos.

Además, indicó que una de las denuncias bajo análisis fue presentada en abril de 2026 por una presunta vulneración al debido proceso. Asimismo, señaló que existen 30 acciones de amparo vinculadas con la elección de cuerpos electorales y con la exclusión de algunos sectores universitarios.

"Entonces, existen en total 30 amparos. 10 relacionados con la elección de los cuerpos electorales, el asunto se encuentra siendo deliberado en esas acciones de amparo. En cuanto al tema de la exclusión de los cuerpos electorales (sic), existen 20 acciones constitucionales de amparo", explicó.

El abogado Aníbal García, miembro de la agrupación Usac-Dire dijo que accionaron legalmente para evitar la toma de posesión de Walter Mazariegos como rector de la USAC por carencia de finiquito. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/IqVmwlvcnN — Cristobal Veliz (@cristoveliz) June 16, 2026

Según la PDH, varios de estos casos continúan en trámite y las investigaciones administrativas siguen en desarrollo sin una resolución definitiva.

Sobre el tema, la Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que comenzó actuaciones a partir de las denuncias presentadas por la Contraloría y explicó que actualmente estas se encuentran bajo conocimiento de la Fiscalía contra la Corrupción.

También indicó que, tras revisar la documentación proporcionada por el MP, identificó diversas denuncias adicionales presentadas por particulares y actores vinculados al proceso universitario.

Añadió que la información obtenida hasta ahora se mantiene con pocas diligencias registradas dentro de algunos expedientes y señaló que continuará recopilando información para determinar posibles afectaciones a los intereses del Estado.

La citación se realizó este martes 23 de junio en el Congreso presidida por el diputado Orlando Blanco.