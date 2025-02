Tribunal Electoral del CANG pide información de candidato de planilla 10

-

El Tribunal Electoral del Colegio de Abogados aún analiza la participación de la planilla 10 en las elecciones de este viernes 07 de febrero.

El pasado 4 de febrero, el juez Fredy Orellana, envió un oficio al Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) para informar sobre la situación jurídica de Eduardo Masaya, integrante de la planilla 10.

En el oficio enviado por petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), el juez señala que Masaya está ligado a proceso penal y en prisión preventiva.

Ante la notificación oficial, el Tribunal Electoral se reunió para analizar cómo proceder, pues hay voces divididas sobre la participación de la planilla 10.

El Tribunal Electoral envió este jueves 6 de febrero, un día antes de realizarse la elección de la Junta Directiva y Tribunal de Honor, una nota al juez Orellana para solicitarle más información sobre Masaya y así tomar una decisión.

La información requerida es:

Si el abogado Eduardo Gabriel Masaya fue suspendido en sus derechos civiles y políticos.

Si está inhabilitado en el ejercicio de su profesión.

Si ordena la anulación de la inscripción de la planilla número 10.

O si se dicta la cancelación de la inscripción de dicha planilla.

El Tribunal Electoral esperará a recibir esta información y así tomar una decisión sobre la participación de la planilla 10.

Esto quiere decir, que la participación de la planilla oficial, que está compitiendo contra la planilla 1 que promueve el Ministerio Público, y otras, está en manos del juez Orellana.

La planilla 10

La candidata a la presidencia de la Junta Directiva del CANG, por la planilla 10, Patricia Gámez, aseguró que la notificación oficial al Tribunal Electoral no cambia la situación actual de la planilla, pues se encuentran debidamente inscritos.

"Sigue exactamente igual porque el señor Eduardo Masaya no ha sido suspendido en ningún derecho. Él está privado de su libertad, no de ningún otro derecho, no hay ninguna razón para quedar fuera de la elección", aseguró.