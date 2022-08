El momento en que una tromba marina toca tierra y causa estragos (video)

Tromba marina toca tierra y causa impresionantes estragos en Maryland, Estados Unidos

Una agresiva tromba marina se hizo presente en el estado de Maryland, Estados Unidos el pasado jueves 4 de agosto, dejando considerables daños en varias viviendas.

El hecho quedó evidenciado en videos compartidos en redes sociales que muestran cómo una fuerte tormenta eléctrica dio origen al fenómeno que atacó la bahía.

DRAMATIC video of a resident narrowly escaping the Smith Island tornado, while a house next door takes a direct hit. (language warning). Video from Kathy Taylor-Donaway.



Last loop is in slow motion #mdwx #smithislandmd pic.twitter.com/R2da1K5VRu — Rich Wirdzek (@RichWirdzekWx) August 5, 2022

Pese a la intensidad de la tromba de agua, no se reportaron heridos de gravedad ni víctimas mortales, únicamente daños en las estructuras de las casas, según detalló el director del Departamento de Bomberos, Robert Jones.

Los videos compartidos causaron terror e indignación entre internautas, pues estos evidencian la fuerza de la naturaleza y su capacidad de dañar todo lo que esté a su paso.