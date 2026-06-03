Trump confirma que le hizo reclamos a Netanyahu por ataques en Líbano

En una entrevista publicada en el New York Post, este miércoles 3 de junio, se le preguntó al presidente Donald Trump sobre la conversación telefónica que mantuvo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu el lunes.

Durante la entrevista se le preguntó a Trump si le habría dicho a Netanyahu "¿Estás jodidamente loco? ¿Qué carajo estás haciendo? Yo te ayudé a no ir a la cárcel'. ¿Es cierto? ¿Le habló en esos términos?".

A lo que el mandatario, respondió que "Estaba un poco molesto por su constante pelea con el Líbano". También indicó que habría dicho en la llamada: "Le dije: 'Bibi, tenemos que parar esto".

Asimismo añadió que tiene una "muy buena relación" con Netanyahu. "Nos ha ido bien juntos (...) Me gusta mucho Bibi", sostuvo.

Trump desató la diatriba cargada de exabruptos a raíz de las amenazas de Israel de bombardear la capital libanesa, Beirut, por temor a que una acción así socavara las conversaciones con Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, según informaron el medio Axios y la cadena ABC News.

Por aparte, los medios israelíes han rechazado la versión de la conversación.



Según los informes, Irán había suspendido las conversaciones de paz debido a los ataques de Israel contra el Líbano. (Foto: AFP)