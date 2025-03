Trump pide la destitución del juez que suspendió la expulsión de migrantes en EEUU

-

Trump solicita la destitución del juez que bloqueó las expulsiones de migrantes.

LEE TAMBIÉN: Trump elige a jefe de una aerolínea para dirigir agencia de seguridad aérea de EEUU

Donald Trump calificó este martes al juez que suspendió las expulsiones de migrantes bajo una ley de guerra del siglo XVIII como "lunático radical de izquierda" y pidió su destitución, lanzando un ataque directo contra el poder judicial.

"Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, ¡debería ser destituido!", afirmó el republicano en su plataforma Truth Social.

Este "lunático de la izquierda radical, alborotador y agitador, tristemente nombrado por (el expresidente demócrata) Barack Hussein Obama, no fue elegido presidente", subrayó refiriéndose al magistrado federal de Washington James Boasberg.

Captura de pantalla: Truth Social - Donald Trump

Suspensión a la expulsión de migrantes

El sábado 15 de marzo el magistrado ordenó suspender durante catorce días la expulsión de migrantes en virtud de la ley de enemigos extranjeros de 1798 activada por Trump contra la pandilla venezolana Tren de Aragua.

Hasta ahora solo se usó tres veces: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.

El juez pidió concretamente que se parara una operación de expulsión a El Salvador de más de 200 migrantes a quienes el gobierno estadounidense acusa de pertenecer al Tren de Aragua y la pandilla M-13, ambos declarados recientemente organizaciones "terroristas" globales por el Departamento de Estado.

La administración siguió adelante con las deportaciones. Alega que los expulsados ya habían partido de Estados Unidos cuando él emitió por escrito la orden que lo prohibía y que el magistrado carece de jurisdicción una vez que los aviones han salido del espacio aéreo estadounidense.

Juez James E. Boasberg fue el que ordenó frenar deportaciones ordenadas por Trump. (Foto: Mediatiko)

Unos argumentos que no convencieron al juez Boasberg, quien, según medios de comunicación estadounidenses, pidió al gobierno una respuesta este martes.

No es la primera vez que Donald Trump ataca al poder judicial por llevarle la contraria, pero ahora da un paso más pidiendo directamente la destitución de un juez.

El proceso de destitución de un magistrado corre a cargo del Congreso y en un país muy polarizado políticamente es altamente improbable que vaya a ocurrir.

El presidente estadounidense reprime con mano dura la migración ilegal y equipara a los migrantes con criminales pese a que las cifras oficiales muestran que la delincuencia disminuye.

El 16 de marzo de 2025, sospechosos del Tren de Aragua fueron trasladados al Centro de Detención de Terroristas (Cecot) en El Salvador. (Foto: AFP)

"No queremos criminales"

Trump reiteró que no quiere criminales violentos e inestables en EE. UU. y ha ganado apoyos, como el de Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Washington pagó alrededor de seis millones de dólares para detener a los migrantes expulsados, según la Casa Blanca.

Bukele celebró la salida de los vuelos con migrantes y anunció la llegada de 238 miembros del Tren de Aragua a su país, donde fueron confinados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo.

"Ups ... Demasiado tarde", escribió el domingo junto a un emoji de una cara llorando de risa y el anuncio del juez.

Nicolás Maduro pidió a la ONU proteger a los venezolanos enviados a esa prisión.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).



The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6 — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025

TE INTERESA: Trump y Putin hablarán sobre Ucrania esta semana