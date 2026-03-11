Tu carro nuevo te espera en el Auto Fest Continental

Versión Impresa
10 de marzo de 2026, 18:17
Del 12 al 15 de marzo, la emoción sobre ruedas llegará a Ciudad Cayalá con el esperado Auto Fest de Grupo Continental Motores, un evento pensado para quienes sueñan con estrenar vehículo y vivir una experiencia automotriz diferente.

El ambiente de Ciudad Cayalá, conocido por su estilo vibrante y familiar, hará de esta experiencia un espacio para recorrer, disfrutar y dejarse sorprender por la innovación, el diseño y la potencia que caracterizan a las marcas de Grupo Continental Motores.

(Fotografía cortesía: Grupo Continental Motores)

Tendrás cuatro días para conocer todas las opciones de modelos y marcas que estarán en exhibición en el evento, comparar tus opciones, recibir asesoría personalizada, cotizar e incluso agendar tu prueba de manejo. Asegurándote que estas haciendo una compra inteligente para cumplir con tus metas de este 2026.

El Auto Fest Continental ofrecerá  promociones, facilidades de pago y demás beneficios que estarán disponibles para quienes se animen a visitarlos.

La invitación está abierta para las familias, parejas, emprendedores, amantes de los autos o para todos aquellos que desean conocer las nuevas tendencias del mundo automotriz.

(Fotografía cortesía: Grupo Continental Motores)

