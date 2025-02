La última publicación de la hermana de "Buffy" que causó alarma

-

La famosa actriz hizo una serie de publicaciones solo dos semanas antes de morir.

El cuerpo sin vida de Michelle Trachtenberg fue hallado por su madre durante la mañana del miércoles 26 de febrero.

La actriz se encontraba en su apartamento, en Columbus Circle, en la zona del Central Park South, en Nueva York.

Foto: archivo/Soy502

Solo dos semanas antes de morir, la actriz de 39 años fue tema de conversación en redes sociales como X e Instagram.

Esto, a raíz de las últimas publicaciones que Michelle hizo. Y es que muchos aseguraban que lucía irreconocible debido a su cambiado aspecto.

Foto: archivo/Soy502

La imagen que causó alarma:

Foto: @michelletrachtenberg

Sin embargo, la actriz no se quedó callada ante las críticas que recibió en su momento.

Contrario a esto, respondió asegurando que estaba "feliz y saludable" y que nunca se había sometido a ninguna cirugía plástica.

"Un dato curioso: esta es mi cara. No hay desnutrición, no hay problemas. ¿Por qué tienes que odiar? Consigue un calendario”, escribió en una publicación.

Foto: @michelletrachtenberg

Michelle Trachtenberg es recordada por haber sido la protagonista de "Harriet, la espía" para luego convertirse en una estrella al ser parte de "Buffy, la cazavampiros".

Foto: archivo/Soy502

También dio vida a Georgina Sparks en la serie Gossip Girl y fue parte de diversos éxitos cinematográficos como "Meego", "Beautiful Ohio", "17 again" y "All my children".