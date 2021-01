El último desplante de Melania a Trump tras llegar a Florida

Donald Trump retomó este miércoles su vida de ciudadano común en Mar-a-Lago, su lujoso club de golf en Florida, alejado del centro de atención que estuvo concentrado en la juramentación de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos.

Cuando la ceremonia de su sucesor demócrata estaba en su punto álgido en Washington, el multimillonario llegó en automóvil a su club en West Palm Beach, escoltado por una treintena de carros. Uno de ellos llevaba al oficial militar que cargaba la famosa maleta con los códigos nucleares.

Trump voló a Florida por última vez en el Air Force One. Lo acompañaron a bordo su esposa Melania y el hijo de ambos, Barron, además de los hijos mayores del magnate: Donald Jr, Ivanka y Eric.

Al llegar a Florida, ambos bajaron del avión y Trump se detuvo para saludar y posar para la última foto como presidente. Sin embargo, en redes sociales circula un video que llamó la atención de los usuarios al mostrar cómo Melania lo dejó "plantado" y abordó rápido uno de los carros en la caravana.

"Melania: ay sí, ya déjalo", "Melania corriendo a buscar al abogado para el divorcio", "Melania me representa en mi estado de ánimo la mayoría de tiempo", fueron algunos de los comentarios en las redes.

President Trump arrives in Florida as Biden #Inauguration gets underway pic.twitter.com/A5OqK7fOis — Breaking911 (@Breaking911) January 20, 2021

soy melania cuando mi amiga para a saludar a alguien q me cae regular pic.twitter.com/f9qGoicLfz — dani. (@yourslutccinfo) January 20, 2021

Melania tiene prisa por llegar con su abogado para el divorcio. Bien ahí pic.twitter.com/xyFUkZqefH — Arturo Manrique (@manriquearturo) January 20, 2021

MIRA:

El presidente saliente, que no hizo ningún comentario a los periodistas durante el vuelo, fue recibido por centenas de simpatizantes.

Los fanáticos se alinearon a lo largo de la ruta que dirige a Mar-a-Lago, ondeando banderas estadounidenses o de la campaña de Trump.

Cuando la procesión bajó la velocidad, se pudo entrever la sonrisa del expresidente en el momento en que observaba los mensajes blandidos por sus seguidores: "Victoria aplastante de Trump", se leía en el cartel de una mujer que lloraba. Otros decían "Bienvenido a casa" o "Trump 2024".

"Te amamos", gritaban algunos. A unos pasos, un grupo de simpatizantes de Biden llevaba un cartel con el mensaje: "Estás despedido, eres un perdedor".

Un adiós sin brillo

Antes de volar a Florida, Trump fue honrado en una pequeña ceremonia sin brillo a la que faltaron muchos invitados.

Como máximo unas 500 personas viajaron a la base militar Andrews, en la gélida periferia de Washington, donde el viento golpeaba con fuerza.