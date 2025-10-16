Uniformes de Guatemala presenta su nueva colección de “ugly sweaters”

Uniformes de Guatemala da la bienvenida a la temporada navideña con el lanzamiento de su ya esperada colección de ugly sweaters, bajo el nombre oficial: "Tu Navidad más calidá".
Esta edición limitada de suéteres llega cargada de color, tradición y buen humor, con frases muy guatemaltecas.
La propuesta de ugly sweaters que no tienen nada de ugly, nació como una forma innovadora de conectar con el público, ofreciendo un producto con un toque auténticamente nacional.
Con 12 propuestas diferentes, disponibles en tallas desde XS hasta 3XL, los sweaters están pensados para todos: familias, equipos de trabajo, empresas y grupos de amigos que quieren compartir una Navidad divertida.
Los productos se pueden encontrar en todas las tiendas de Uniformes de Guatemala y a través de su tienda en línea www.tiendaudg.com, con entregas a todo el país.