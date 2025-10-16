Versión Impresa
Uniformes de Guatemala presenta su nueva colección de “ugly sweaters”

  • Por Redacción comercial
16 de octubre de 2025, 13:26
(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Uniformes de Guatemala da la bienvenida a la temporada navideña con el lanzamiento de su ya esperada colección de ugly sweaters, bajo el nombre oficial: "Tu Navidad más calidá".

Esta edición limitada de suéteres llega cargada de color, tradición y buen humor, con frases muy guatemaltecas.

La propuesta de ugly sweaters que no tienen nada de ugly, nació como una forma innovadora de conectar con el público, ofreciendo un producto con un toque auténticamente nacional.

Queremos que los guatemaltecos celebren la Navidad con orgullo, con humor y con identidad. Nuestros uglys combinan calidad textil con frases y diseños que solo un chapin entendería.
Carlos Aguirre
, gerente de Marca de UDG.

Con 12 propuestas diferentes, disponibles en tallas desde XS hasta 3XL, los sweaters están pensados para todos: familias, equipos de trabajo, empresas y grupos de amigos que quieren compartir una Navidad divertida.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Los productos se pueden encontrar en todas las tiendas de Uniformes de Guatemala y a través de su tienda en línea www.tiendaudg.com, con entregas a todo el país.

Esta colección reafirma nuestro posicionamiento como una empresa líder en el sector textil, que apuesta por la creatividad, la calidad y por productos que hacen de cada momento algo especial.
Carlos Aguirre
, gerente de Marca de UDG.

