Uniformes de Guatemala presenta su nueva colección de “ugly sweaters”

-

Uniformes de Guatemala da la bienvenida a la temporada navideña con el lanzamiento de su ya esperada colección de ugly sweaters, bajo el nombre oficial: "Tu Navidad más calidá".

Esta edición limitada de suéteres llega cargada de color, tradición y buen humor, con frases muy guatemaltecas.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

La propuesta de ugly sweaters que no tienen nada de ugly, nació como una forma innovadora de conectar con el público, ofreciendo un producto con un toque auténticamente nacional.

“ Queremos que los guatemaltecos celebren la Navidad con orgullo, con humor y con identidad. Nuestros uglys combinan calidad textil con frases y diseños que solo un chapin entendería. ” Carlos Aguirre , gerente de Marca de UDG.

Con 12 propuestas diferentes, disponibles en tallas desde XS hasta 3XL, los sweaters están pensados para todos: familias, equipos de trabajo, empresas y grupos de amigos que quieren compartir una Navidad divertida.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Los productos se pueden encontrar en todas las tiendas de Uniformes de Guatemala y a través de su tienda en línea www.tiendaudg.com, con entregas a todo el país.