Desalojo en Nebaj: MP se pronuncia tras diligencias de operativo

El Ministerio Público se pronunció ante el desalojo que se realizó en Santa María Nebaj en Quiché.
OTRAS NOTICIAS: ¡Su hijo la engañó para que firmara! Así desalojaron a Juana Santiago en Nebaj
El Ministerio Público (MP) informó que inició una investigación por los hechos registrados el pasado 30 de julio de 2026 durante y después de una diligencia de desalojo realizada en el municipio de Santa María Nebaj, Quiché.
De acuerdo con la institución, la investigación busca establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si existe alguna responsabilidad por parte de las personas involucradas.
Para dichas investigaciones, fiscales realizan las diligencias correspondientes y recopilan información que permita esclarecer lo sucedido.
El MP indicó que las acciones forman parte del proceso de investigación que se lleva a cabo conforme a la ley y reiteró su compromiso de actuar de manera objetiva para determinar las circunstancias del caso.
Las autoridades señalaron que la investigación continúa en desarrollo, por lo que se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre los resultados de las diligencias realizadas.