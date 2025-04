Universidad de EE.UU. reporta un ataque armado en sus instalaciones

-

La Universidad Estatal de La Florida, en EE.UU., reportó sobre un ataque armado activo dentro de sus instalaciones.

"Se ha reportado un tirador activo en la zona de la Unión de Estudiantes. La policía se encuentra en el lugar o en camino", informó a través de sus redes sociales la Universidad Estatal de Florida.

El centro académico superior se encuentra ubicado en la zona de Tallahassee, Estados Unidos (EE.UU.).

En su mensaje, las autoridades académicas piden a los estudiantes y al personal que busquen refugio y que esperen instrucciones.

"Cierre con llave y manténgase alejado de todas las puertas y ventanas, y prepárese para tomar medidas de protección adicionales", pidieron.

Gritos de ayuda

En tanto, en las redes sociales comienzan a publicarse videos y mensajes de personas que piden ayuda, mientras que otros otros se esconden ante un posible tirador.

En uno de los videos publicados se escuchan los gritos desgarradores de personas que ruegan por que los dejen ingresar a un salón.

BREAKING



Current footage shows the inside of a Florida State University classroom during the active shooter situation. Voices can be heard pleading to be let in. Reports indicate this may involve a team of active shooters, with at least one individual already detained. pic.twitter.com/T7fROifx9C — Network Axis Group (@NetAxisGroup) April 17, 2025

Los informes advierten que podría tratarse de un grupo de tiradores y que una persona ya fue detenida.

Otros videos muestran a agentes de la policía estadounidense en busca de los posibles atacantes.

FSU MASS SHOOTING UPDATE: The active shooter situation at Florida State University has left at least four victims hospitalized following reports of over 30 shots fired at the Student Union. Local media sources indicate multiple casualties, with footage showing several seriously… https://t.co/PWc8ubBTiQ pic.twitter.com/KpBE86T9l0 — Crown Intelligence Group (@crownintelgroup) April 17, 2025

En progreso, se ampliará...