La Universidad Galileo es sede del Foro de Innovación Tecnológica

-

Del 7 al 10 de octubre de 2025, se estará llevando a cabo la décimo sexta edición del Foro de Innovación Tecnológica (FIT), reuniendo a más de 300 estudiantes, investigadores y profesionales en la sede central de Universidad Galileo.

Con el respaldo de empresas internacionales, el FIT fomenta el aprendizaje bajo la metodología "Learnign by Doing", a través de talleres tipo bootcamps y conferencias interactivas.

El objetivo central del evento es, inspirar a los participantes a aplicar la tecnología en la resolución de problemas reales, promoviendo la integración en un ecosistema global de conocimiento y transformación digital.

Esta nueva edición del FIT contará con seis tracks en paralelo, abarcando temas como: ciberseguridad, videojuegos, inteligencia artificial, biomédica, vehículos autónomos, internet de las cosas, robótica y automatización industrial.

Los temas serán impartidos por expertos internacionales provenientes de Francia, Brasil, México, El Salvador, Rumania y Estados Unidos, quienes estarán acompañados por expertos locales de Banco Industrial y Cementos Progreso.

Utilizando la tecnología para brindar soluciones a problemáticas sociales

En el Foro de Innovación Tecnológica 2025 estará celebrando el "Hackathon de Innovación Social", enfocada en generar prototipos que respondan a problemáticas actuales en municipios declarados como patrimonio de Guatemala.

Es así como el FIT reafirma su misión de ser el puente entre el talento emergente, la academia y la industrial tecnológica, proyectando a Guatemala como un hub de innovación tecnológica en América Latina.