¡En urgencias! Hospitalizan a pequeña hija de Cristiano Ronaldo

Una preocupante fotografía de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en una sala de emergencia de un hospital ha circulado en redes sociales.

El futbolista portugués, Cristiano Ronaldo, y su pareja, la modelo Georgina Rodríguez, fueron vistos juntos en un hospital en Riad, Arabia Saudita.

Según medios internacionales, una de las hijas de la famosa pareja presentó problemas de apéndice y requería una cirugía de urgencia.

La situación generó gran preocupación entre los fanáticos de las celebridades, pues no es la primera vez que uno de sus hijos presenta quebrantos de salud, mientras que otros recordaron el fallecimiento de uno de sus mellizos.

Ronaldo y Rodríguez fueron vistos cerca de una camilla de hospital y al lado de ellos había un médico, tal y como lo exhibe una fotografía que ha circulado en redes sociales.

Cristiano Ronaldo is in a hospital in Riyadh for his daughter's appendix operation. Hopefully, the baby girl will recover soon and quickly. Stay strong KING pic.twitter.com/0aDezVZ8xx — DEXTER (@sheheryar_nasim) May 2, 2023

De momento se desconoce quien de las niñas es la que se encuentra en el hospital, mientras la pareja se ha mostrado unida, pero no se han pronunciado al respecto.

Aunque no se han dado detalles sobre la condición actual de la niña, se espera que se recupere pronto y que la familia pueda seguir adelante con normalidad.

Los seguidores de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez les desean lo mejor en estos momentos y envían sus mejores deseos para la pronta recuperación de su hija.