El papa Francisco registró una "crisis" respiratoria "aislada", informó el Vaticano

El papa Francisco sufrió hoy una crisis respiratoria tras salir del estado crítico.

El papa Francisco sufrió este viernes una "crisis" respiratoria "aislada", informó el Vaticano, alejando las esperanzas de una pronta recuperación cuando se cumplen 15 días de su hospitalización en el hospital Gemelli de Roma por una doble neumonía.

"A primera hora de la tarde (...), el Santo Padre presentó una crisis aislada de broncoespasmo que, sin embargo, derivó en un episodio de vómitos con inhalación y en un empeoramiento brusco del cuadro respiratorio", indicó la Santa Sede en un comunicado.

El jesuita argentino de 88 años fue "rápidamente broncoaspirado y se inició la ventilación mecánica no invasiva, con una buena respuesta en el intercambio de gases. El Santo Padre permaneció alerta y orientado en todo momento", agrega el comunicado.

"Los médicos necesitan entre 24 y 48 horas para evaluar el impacto de esta crisis", apuntó una fuente vaticana, precisando que el primer papa latinoamericano "está de buen humor".

Este último informe médico rompe con la tendencia de los últimos días, en los que la Santa Sede informaba que estaba "mejorando". Una fuente vaticana indicó incluso en la mañana que salió del estado "crítico", aunque su cuadro clínico seguía siendo "complejo".

Dos semanas hospitalizado bajo diagnóstico reservado

El líder espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo fue ingresado en el hospital Gemelli de Roma el 14 de febrero por una bronquitis, que derivó en una doble neumonía.

Pero todas las alarmas saltaron el pasado fin de semana, cuando ya sufrió un fuerte ataque de asma y necesitó incluso una transfusión de sangre.

"El pronóstico sigue siendo reservado", precisó este viernes el Vaticano.

El papa Francisco no oficiará la misa del Miércoles de Ceniza, a cambio lo hará el Cardenal Angelo de Donatis. (Foto: AFP

Esta hospitalización, la cuarta y más larga desde 2021, genera preocupación por los problemas previos que debilitaron su salud en los últimos años: operaciones en el colon y el abdomen, y dificultades para caminar.

Y ha reabierto los interrogantes sobre su capacidad para desempeñar sus funciones, máxime cuando el derecho canónico no prevé ninguna disposición en caso de un problema grave que pueda afectar a su lucidez.

*Con información de AFP