“Ustedes pidieron al Presidente”, contestó una policía a los reclamos de un vecino

-

Los reclamos de un hombre acerca de la delincuencia recibieron una peculiar respuesta por parte de una policía.

OTRAS NOTICIAS: Diputados arremeten contra Bernardo Arévalo por crisis política

Una escena protagonizada por una agente de la Policía Nacional Civil (PNC) se ha hecho viral en las redes sociales.

Todo ocurrió cuando dos efectivos acudieron al llamado de un grupo de vecinos, quienes solicitaron la captura de un presunto delincuente.

Según se aprecia en el video que se ha compartido en diferentes plataformas, los uniformados intentan mediar en el conflicto, pero, al parecer, sus actuaciones no fueron bien vistas por uno de los presentes.

"Por eso el país está tan desgraciado", se oye decir al inconforme, con tono de molestia. Pero lo que más llamó la atención fue la respuesta de la policía, quien, con tono elevado, expresó: "No es mi culpa, no es mi culpa", y remató diciendo: "ustedes pidieron al Presidente, no fui yo".