UVG presenta la plataforma que hace posible estudiar y trabajar

La Universidad del Valle de Guatemala (UVG) se ha comprometido a ser un aliado para las organizaciones que desean elevar el nivel de competitividad de su recurso humano. Por lo tanto, ha creado un modelo educativo totalmente virtual, pensado para las personas que estudian y trabajan al mismo tiempo.

Las carreras ofrecidas dentro de Aprendizaje Virtual de Excelencia (AVE) son flexibles, ya que los estudios se adaptan a los horarios laborales de las personas. Además, de dividirse por trimestres, en los que el estudiante recibirá cuatro cursos divididos en bloques cortos y enfocados.

Una ventaja adicional es, que en cada trimestre iniciará una nueva cohorte, esto quiere decir, que los interesados en cursar alguna de las carreras ofrecidas no tendrán que esperar un año completo de estudios para inscribirse.

“ AVE ha sido diseñado en base a modelos establecidos por universidades internacionales, lo que nos permitió crear un programa robusto, contando con certificaciones intermedias y técnicos ” Maribel Cruz , vicerrectora de Expansión Académica de UVG.

La primera cohorte de AVE iniciará en julio de 2026 con las carreras: Licenciatura en Administración de Empresas, Mercadeo y Ventas. Para abril del 2027, UVG ha contemplado incluir: Ingeniería en Sistemas y en Operaciones Industriales.

Acompañamiento integral en el camino al éxito

Los alumnos que decidan ser parte de Aprendizaje Virtual de Excelencia obtendrán el apoyo de asesores especializados que impulsarán su compromiso como resultados:

Asesor de Bienestar (Presente durante toda la trayectoria académica)

Brinda soporte emocional

Seguimiento constante en su trayectoria académica y motivación del estudiante

Acompaña en el manejo del estrés y el equilibrio entre trabajo, estudio como vida personal

Asesor Académico (Especifico por curso)

Asegurar el avance constante y claro del estudiante

Retroalimentación de cada entrega en un máximo de 48 horas

Las empresas interesadas de acceder a esta nueva modalidad y contribuir en la constante capacitación de su personal pueden ingresar al sitio web oficial de la universidad como sus redes sociales para solicitar mayor información.