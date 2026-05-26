Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Encuentran cuerpo de un hombre en un campo de fútbol

  • Con información de Dirlyn González/Colaboradora
26 de mayo de 2026, 09:48
Bomberos Voluntarios determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Bomberos Voluntarios determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Fiscales del Ministerio Público coordinaron el traslado del cuerpo al Inacif para determinar las causas de muerte. 

OTRAS NOTICIAS: Localizan más de Q1 millón tras allanamientos por venta anómala de terrenos

Un hombre falleció este martes cerca del graderío de un campo de fútbol ubicado en la colonia Enriqueta, zona 5 de Villa Nueva, informaron cuerpos de socorro.

Los Bomberos Voluntarios fueron alertados por vecinos sobre una persona desmayada, por lo que unidades de emergencia acudieron al lugar para brindarle asistencia inmediata.

Los bomberos determinaron que el hombre ya había perdido la vida. (Foto: CVB)
Los bomberos determinaron que el hombre ya había perdido la vida. (Foto: CVB)

Sin embargo, al evaluarlo, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Minutos después, el fallecido fue identificado como Víctor Oliverio García Galicia, de 42 años.

Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) indicaron que se investigan las causas de la muerte, ya que no se ha determinado qué provocó el deceso.

Fiscales del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes y coordinaron el traslado del cuerpo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Autoridades investigan las causas del fallecimiento del hombre. (Foto: CVB)
Autoridades investigan las causas del fallecimiento del hombre. (Foto: CVB)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar