Encuentran cuerpo de un hombre en un campo de fútbol

Fiscales del Ministerio Público coordinaron el traslado del cuerpo al Inacif para determinar las causas de muerte.
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Un hombre falleció este martes cerca del graderío de un campo de fútbol ubicado en la colonia Enriqueta, zona 5 de Villa Nueva, informaron cuerpos de socorro.
Los Bomberos Voluntarios fueron alertados por vecinos sobre una persona desmayada, por lo que unidades de emergencia acudieron al lugar para brindarle asistencia inmediata.
Sin embargo, al evaluarlo, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Minutos después, el fallecido fue identificado como Víctor Oliverio García Galicia, de 42 años.
Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) indicaron que se investigan las causas de la muerte, ya que no se ha determinado qué provocó el deceso.
Fiscales del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes y coordinaron el traslado del cuerpo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).