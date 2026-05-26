México captura a un sobrino del "Chapo" Guzmán solicitado por EE.UU.

Además, se logró el decomiso de un arsenal y casi 700 kilogramos de cocaína en Chiapas.
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Un sobrino del capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán fue capturado durante un operativo en México, informó este martes la secretaría de Seguridad.
El hombre ahora detenido, identificado como Isai "N", fue capturado en el estado fronterizo de Sonora y era requerido por la justicia de Estados Unidos.
Este operativo ha sido calificado como un golpe coordinado contra las estructuras del crimen organizado, pues no solo se logró la detención de un objetivo prioritario con fines de extradición, también el decomiso de un arsenal y casi 700 kilogramos de cocaína en Chiapas.
"Estas acciones reflejan la coordinación permanente del Estado mexicano para detener objetivos prioritarios y debilitar las capacidades operativas de los grupos criminales", afirmó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.